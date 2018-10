Ruszył nowy kanał Polsatu. Szefem stacji były dziennikarz TVP

Data uruchomienia nowego kanału Telewizji Polsat zbiegła się z 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Program ma skupiać się na wartościach ważnych dla rodziny i tematach chrześcijańskich. W ramówce znajdą też się filmy familijne oraz bajki dla dzieci.

– Postanowiliśmy zacząć pod dobrą datą. To jest papież rodziny, który przemawiał do wielu ludzi i pomógł zmienić ich życie na lepsze, i to nie tylko wierzącym. To był papież, z którego głosem liczyliśmy się jako całość. Chcielibyśmy złapać ten papieski styl – mówił Zając w Polsat News.

Szef Polsat Rodzina tłumaczył, że "to jest kanał serdeczny, ciepły i skierowany do trzech pokoleń, począwszy od dzieciaków, przez rodziców, skończywszy na seniorach". – Chcemy pomóc naszym widzom w tym, żeby czynili życie swoje i swoich bliskich szczęśliwszym – powiedział.

Marek Zając był wcześniej związany z Telewizją Polską, gdzie prowadził m.in. programy "Między ziemią a niebem" i "Kawa czy herbata". Pracował też w "Przekroju", "Tygodniku Powszechnym" i dzienniku "Polska".

Polsat Rodzina będzie dostępny na platformie Cyfrowego Polsatu, UPC i Netii w jakości HD. Jak informuje portal Wirtualne Media, za udzielenie dziesięcioletniej koncesji na nadawanie stacja zapłaciła prawie 10,5 tys. zł.

