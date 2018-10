Ojciec Rydzyk chce powrotu Macierewicza do MON. "Jest nawet pomysł"

Gazeta zwraca uwagę, że od czasu dymisji Macierewicza i jego odejścia z Ministerstwa Obrony Narodowej, stosunki między o. Rydzykiem a partią Jarosława Kaczyńskiego mocno się ochłodziły.

"SE", powołując się na wpływowych polityków PiS, pisze, że dyrektor Radia Maryja chce powrotu byłego ministra do rządu. Na szali jest podobno poparcie toruńskiego duchownego w przyszłorocznych wyborach.

– Jeszcze do nas przyjdą… Jest nawet pomysł, aby stworzyć alternatywne wobec PiS listy do PE, na których mógłby się znaleźć m.in. Macierewicz. Czekamy. Na pewno ojciec Rydzyk chce jego powrotu do rządu. Jeśli będzie miał zapewnienie w tej kwestii, to odpuści temat budowy list – cytuje swojego informatora z otoczenia o. Rydzyka dziennik.

Co na to PiS? – Poseł tej partii Marek Ast powiedział, że to, czy Macierewicz wróci do rządu, zależy od premiera i przyszłego rozdania po wyborach parlamentarnych. – Każdą uwagę ze strony ojca dyrektora przyjmujemy z szacunkiem i jeżeli ona jest trafiona to wtedy należy z pokorą głowę pochylić – zaznaczył.

Czytaj także:

Sikorski: Nie ma potrzeby przepraszać za "pisowską szarańczę"