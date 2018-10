Gawłowski o wyborcach Platformy: Ch***wo ich potraktowaliśmy

Według portalu rozmowę zarejestrowano w restauracji "Sowa i Przyjaciele". Uczestniczyli w niej: marszałek województwa zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska za rządów PO-PSL – Stanisław Gawłowski oraz wiceminister gospodarki w rządzie Donalda Tuska – Tomasz Tomczykiewicz.

– Ja zapytałem się mojego przewodniczącego w regionie (Stanisława Gawłowskiego – przyp. TVP Info), dla kogo, jakiś miesiąc, dwa miesiące temu – dla kogo my k***a jesteśmy partią? Bo ja nie wiem – mówi na nagraniu Goblewicz.

Gawłowski stwierdza, że "nasz elektorat najbardziej ch***wo potraktowaliśmy, trochę". – Przypier***śmy... – dorzuca Goblewicz.

W dalszej części rozmowy politycy rozmawiają o "interesie ogółu" i "ciemnych masach finansowych". Tomczykiewicz mówi, że "to jest to, co Unia zawsze robiła, że po prostu - interes ogółu. Ale ogół to jest nikt".

– To nie jest interes ogółu. To jest interes ciemnych mas finansowych. Jeszcze raz to podkreślam – odpowiada wiceministrowi marszałek województwa zachodniopomorskiego.