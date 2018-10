"Rz": Kłamcy lustracyjni startują w wyborach

Gazeta pisze, że wśród ponad 191 tys. zarejestrowanych kandydatów do rad gmin, powiatów, sejmików, a także na prezydentów, burmistrzów i wójtów startują osoby prawomocnie uznane przez sąd za kłamcę lustracyjnego.

Specjalne oświadczenia, które są kierowane do oddziałów lustracyjnych IPN celem weryfikacji, muszą złożyć kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. Za podanie nieprawdziwych informacji na temat swojej przeszłości grozi kara więzienia od 3 do 10 lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej – również od 3 do 10 lat.

"Dzięki nowelizacji kodeksu wyborczego, od lipca tego roku Państwowa Komisja Wyborcza prowadzi bazę osób objętych zakazem wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach do samorządu z powodu złożenia nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego. Nowy przepis nałożył na prezesów sądów obowiązek niezwłocznego przesłania informacji o wyrokach i zakazach do PKW” – czytamy na łamach "Rz".

Dziennik zwraca uwagę, że na tegorocznych listach wyborczych można znaleźć kandydatów, którzy przyznali się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Taka informacja znajduje się przy ich nazwiskach.

