Sędziowie odesłani w stan spoczynku wracają do Sądu Najwyższego

W piątek TSUE zarządził zabezpieczenie w sprawie niektórych zapisów nowelizacji ustawy o SN do czasu wydania orzeczenia. Tym samym wszyscy sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, mogą wrócić do orzekania w Sądzie Najwyższym.

Według relacji RMF FM w poniedziałek rano do SN przyjechał m.in. sędzia Stanisław Zabłocki. Przed gmachem sądu pojawiła się też prof. Małgorzata Gersdorf. – Życie jest piękne – powiedziała dziennikarzom. Towarzyszyła jej grupka Obywateli RP.

Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie w wieku 65 lat (Gersdorf już go osiągnęła – red.) przechodzą w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z taką prośbą do prezydenta. Gersdorf tego nie zrobiła. Jej zdaniem stanowisko pierwszego prezesa SN do 2020 roku gwarantuje jej konstytucja.

We wrześniu Andrzej Duda powołał już 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Kandydatury rekomendowała prezydentowi Krajowa Rada Sądownictwa.

Pod koniec lipca Sąd Najwyższy postanowił zawiesić przepisy ustawy o SN dotyczące przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku i zapytał o nie TSUE. Na początku października skargę do trybunału przeciwko Polsce skierowała również Komisja Europejska.

Czytaj także:

TSUE zamraża reformę Sądu Najwyższego