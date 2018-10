Andrzej Duda kontra niemiecki dziennikarz. Padły słowa o gwałcie

Podczas Forum Polsko-Niemieckiego jeden z niemieckich dziennikarzy zapytał prezydenta, dlaczego w miniony weekend Program Trzeci Polskiego Radia nie podał informacji o decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Sądu Najwyższego – relacjonuje Polsat News.

– O wielu rzeczach można nie usłyszeć w Polsce i w innych krajach, np. o różnych kryzysach wewnątrzpolitycznych można nie usłyszeć w mediach, chociaż trwają one od dawna. Nie jest powiedziane, że media muszą informować o wszystkim – odpowiedział Andrzej Duda.

Dodał, że nie słuchał wtedy radia i trudno mu komentować sprawę. – Proszę wybaczyć, ale ja nie wpływam na media w Polsce, więc to jest pierwsza sprawa – zaznaczył prezydent.

– W Polsce jest tak, że gdyby jakaś kobieta czy kobiety zostały zgwałcone, to na pewno media poinformowałyby o tym natychmiast, wskazując szczegóły, które tylko byłyby do zdobycia, więc media w Polsce są wolne – powiedział Duda.

Prawdopodobnie prezydent nawiązał w ten sposób do sylwestrowej nocy z przełomu lat 2015/2016, kiedy w Kolonii doszło do serii ataków i gwałtów na kobietach. Wśród sprawców tych przestępstw byli imigranci, co próbowano przemilczeć. Niemieckie media zajęły się sprawą dopiero kilka dni później.