Ewakuacja biura CNN. Służby mówią o urządzeniach wybuchowych

Moment, w którym syrena alarmowa ogłosiła konieczność ewakuacji:

Nowojorska policja przeprowadza czynności sprawdzające w budynkach Time Warner, gdzie jak podaje CNN, doszło do podłożenia urządzeń wybuchowych. Jedno z ewakuowanych biur należy do stacji CNN. Służby oczyszczają teren wokół budynków, odgradzając od nich przechodniów. Siedziba Time Warner została ewakuowana. Swoje biura opuścili także pracujący w newsroomie CNN.

Wcześniej, służby zidentyfikowały i zabezpieczyły dwa pakunki z ładunkami wybuchowymi – jeden skierowany był do byłego prezydenta USA Baracka Obamy, drugi do byłej kandydatki na prezydenta USA Hillary Clinton – podaje CNN.

Jeden z pakunków wysłany został do znajdującego się na przedmieściach Nowego Jorku domu Hillary i Billa Cintonów, gdzie dostarczony został we wtorek. Drugi, służby odnalazły w środę rano, sprawdzając pocztę przesłaną do biura byłego prezydenta USA Baracka Obamy w Waszyngtonie. FBI twierdzi, że jedną z paczek znaleziono "w pobliżu" domu Clintonów, ale nie podaje żadnych szczegółów. Rzecznik byłej sekretarz stanu USA odsyła media w tej sprawie do służb Secret Service, a rzecznik Baracka Obamy w ogóle nie komentuje sprawy.

Służby zapewniają, że przesyłki nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla polityków, do których zostały wysłane, gdyż ładunki wybuchowe wykryto podczas rutynowej kontroli poczty.