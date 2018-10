Prezydent może ułaskawić Zdanowską? Jasna deklaracja rzecznika

Jeśli wniosek o ułaskawienie Hanny Zdanowskiej wpłynie do prezydenta, to będziemy go rozważali – oświadczył na antenie radiowej Trójki rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski.

Czytaj także:

Łódzkie: PiS bierze sejmik, Zdanowska miasto Wybory prezydenckie w Łodzi Hanna Zdanowska wygrała w pierwszej turze miażdżącą przewagą (70,21 proc.) z kandydatem PiS Waldemarem Budą (23,65 proc.) Przyszłość Zdanowskiej w łódzkim ratuszu jest niepewna ze względu na prawomocny wyrok, w którym została skazana za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Już przed wyborami samorządowymi minister Jacek Sasin wysyłał sygnały, że Zdanowska nie będzie mogła objąć urzędu. Leszek Miller uważa, że prezydent Andrzej Duda mógłby ułaskawić Hannę Zdanowską. Zdaniem byłego premiera uniemożliwienie jej objęcia urzędu prezydenta Łodzi może doprowadzić do ogólnopolskich protestów. W sobotę prezydencki rzecznik Błażej Spychalski był pytany w radiowej Trójce, czy Andrzej Duda brał pod uwagę ułaskawienie Zdanowskiej. Wyjaśnił, że sama zainteresowana nigdy nie składała takiej deklaracji i w ogóle nie wiadomo, czy chce być ułaskawiona. – Jeżeli taki wniosek się pojawi, to będziemy się nad nim zastanawiali, będziemy go rozważali, procedowali. Natomiast nie sądzę, żeby takie coś miało mieć miejsce – podkreślił Spychalski. Instytucja prawa łaski jest jedną z prerogatyw prezydenta, która wynika z art. 139 polskiej konstytucji. Prezydent może zastosować prawo łaski wobec wszystkich skazanych, oprócz tych ukaranych przez Trybunał Stanu. Czytaj także:

Ile osób ułaskawił Andrzej Duda? Ujawniono dane