Brudziński: W 40-milionowym narodzie jest też trochę idiotów

– Co ja poradzę na to, że w bez mała 40-milionowym narodzie, znakomitym, cudownym narodzie Polaków, też jest trochę, mówiąc wprost, bez owijania w bawełnę, idiotów – powiedział.

Minister stwierdził, że "jeżeli idioci rozwieszają banery o treści antysemickiej i rasistowskiej, to są tylko dwie odpowiedzi na to pytanie". – Albo właśnie są to skończeni idioci, albo są to świetnie inspirowani prowokatorzy, których celem jest wywoływanie burd – tłumaczył.

Zapowiedział, że policja zawsze będzie reagować adekwatnie do sytuacji. Jak dodał, w sprawie zeszłorocznych incydentów na marszu funkcjonariusze zidentyfikowali i namierzyli osiem osób. Przyznał, że błędem policji był fakt, iż nie zatrzymano ich od razu.

Brudziński wyraził też nadzieję, że w tym roku straż marszu "nie pozwoli na to, żeby żaden idiota, żadna, przepraszam za takie określenie, kreatura 11 listopada nie wywiesiła banerów czy transparentów, które mogą narazić na szwank wizerunek, majestat naszej ojczyzny".

Jak podkreślił minister, świętowania obchodów odzyskania niepodległości nie można sprowadzać tylko do wydarzeń organizowanych w Warszawie. Zaznaczył, że policja zapewni bezpieczeństwo wszystkim, którzy tego dnia będą brać udział w różnych uroczystościach w całym kraju.

