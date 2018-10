Kurski kandydatem do europarlamentu? Prezes TVP dementuje

Tabloid napisał we wtorek, że wiosną 2019 r. Kurski przestanie być prezesem TVP i będzie startował do europarlamentu. Gazeta powołała się na anonimowego polityka PiS, który powiedział, że ma być to efekt rozliczeń związanych z wyborami samorządowymi.

Kurski w rozmowie z portalem Wirtualne Media zdementował doniesienia "Faktu", podkreślając, że na razie nie myśli o żadnym innym zaangażowaniu publicznym poza kierowaniem Telewizją Polską.

– Moją ambicja i zamiarem jest odbudowa siły i prestiżu telewizji publicznej w ramach pełnej kadencji prezesa zarządu, która rozpoczęła się w październiku 2016 roku – podkreślił prezes TVP.

Jacek Kurski był już europosłem w latach 2009 – 2014. Startował z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu olsztyńskim.