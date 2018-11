Polska modelka oskarża Harveya Weinsteina o molestowanie

Do tej pory amerykańskim mediom nie udało się ustalić, kim jest owa kobieta. W prasie określono ją jako Jane Doe. To odpowiednik polskiego NN.

Z pozwu, który wpłyną do jednego z sądów w USA wynika, że Weinstein chciał zmusić kobietę do seksu, a gdy odmówiła, blokował jej karierę. Do molestowania miało dojść w 2002 roku, kiedy Polka miała 16 lat. Dziewczyna odmówiła i uciekła, co miało wywołać u Weinsteina furię.

Adwokat hollywoodzkiego producenta Benjamin Brafman oświadczył, że zarzuty sprzed wielu lat są niedorzeczne. Jak zapowiedział w jednym z wywiadów, udowodni, że wszystko jest kłamstwem.

Harveya Weinsteina oskarżyło o molestowanie kilkadziesiąt kobiet, w tym znane gwiazdy kina m.in. Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow. W Hollywood wybuchł wtedy skandal, który zapoczątkował akcję #MeToo.

Hasztagu, który przetłumaczony na język polski oznacza #JaTeż, jako pierwsza użyła Alyssa Milano, chcąc w ten sposób zachęcić wszystkich dotkniętych seksualną przemocą do dzielenia się swoimi historiami w mediach społecznościowych.

