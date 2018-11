Bartoszewski nazwany "bydlakiem" w radiu. Trójka zawiesza dziennikarza

W zeszłym tygodniu w audycji prowadzonej przez Reszczyńskiego gościł m.in. muzyk Paweł Piekarczyk. To on nazwał Bartoszewskiego "bydlakiem", a prowadzący – co podkreślał portal Press – nie zareagował na te słowa.

Dyrektor Trójki Wiktor Świetlik stwierdził w rozmowie z serwisem, że ubolewa nad tym, iż taka wypowiedź padła z ust jednego z gości. – Jest to ryzyko związane z audycjami na żywo, że nigdy nie mamy kontroli nad tym, co powie gość – tłumaczył.

Świetlik zapowiadał też przeprowadzenie rozmowy z Reszczyńskim. Według najnowszych ustaleń Press, dziennikarz został już zawieszony i audycji "Trójka na poważnie" nie będzie prowadził prawdopodobnie do końca roku.

