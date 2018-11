PiS ma nowego kandydata na Rzecznika Praw Dziecka? "To były wiceminister"

– Bartek kojarzył się do tej pory z kwestiami prorodzinnymi, zajmował się 500 plus, więc wizerunkowo to będzie dobre i dla niego, i dla rządu –powiedział "Super Expressowi" informator.

Bartosz Marczuk objął stanowisko podsekretarza stanu w MRPiPS w grudniu 2015 roku. Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradcą minister rodziny.

Zanim rozpoczął karierę polityczną, był dziennikarzem. Współpracował m.in. z "Dziennikiem Gazetą Prawną", "Rzeczpospolitą" i "Wprost".

W Ministerstwie Rodziny Pracy, i Polityki Społecznej pozostaje czterech wiceministrów: Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz, Marcin Zieleniecki i Elżbieta Bojanowska.