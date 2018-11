Wielka kontrola w KNF. Pod lupą także bank Zygmunta Solorza

Według ustaleń radia temat kontroli, którą zlecił pełniący obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Pachucki, brzmi: "Badanie prawidłowości procesu sprawowania nadzoru nad bankami Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA oraz Plus Bank SA".

Rozgłośnia podkreśla, że dwa pierwsze banki należą do Leszka Czarneckiego, natomiast trzeci – do innego miliardera, Zygmunta Solorza.

"Gazeta Wyborcza" ujawniła, że były już szef KNF Marek Chrzanowski zaoferował Czarneckiemu przychylność wobec jego banków w zamian za zatrudnienie w Getinie prawnika Grzegorza Kowalczyka i danie mu wynagrodzenia w wysokości ok. 40 mln zł.

RMF FM zaznacza, że Kowalczyk zasiadał też w radzie nadzorczej Plus Banku. "To oznacza, że wewnętrzna kontrola w KNF ma sprawdzić, czy Marek Chrzanowski polecał Kowalczyka także Zygmuntowi Solorzowi i co chciał za zatrudnienie go" – czytamy na stronie internetowej radia.

Kontrola w Komisji ma trwać dwa miesiące. Będą ją przeprowadzać trzej kontrolerzy z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem.