Komorowski o sprawie KNF: Nadzór Ziobry najbardziej mnie niepokoi

Gazeta Wyborcza" ujawniła, że były już szef KNF Marek Chrzanowski zaoferował biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność wobec jego banków w zamian za zatrudnienie prawnika Grzegorza Kowalczyka i danie mu wynagrodzenia w wysokości ok. 40 mln zł.

Po publikacji "GW" śledztwo w tej sprawie wszczęto na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Bronisław Komorowski był pytany w Polsat News o nadzór ministra nad tą sprawą.

– Właśnie to mnie najbardziej niepokoi. Jeżeli osobiście nadzoruje minister sprawiedliwości i członek rządu, który znalazł się in gremio, cały rząd, ze względu na sposób powoływania szefa Komisji Nadzoru Finansowego, to jeżeli członek rządu nadzoruje, to z tego nadzorowania mogą wyjść rzeczy dobre, ale mogą wyjść bardzo złe – ocenił były prezydent.

Wyjaśnił, że ma na myśli "jakieś stronnicze działania". Dodał jednocześnie, że ma nadzieję, iż do tego nie dojdzie. – Prokuratura jest w stanie rzetelnie wyjaśnić każdą sprawę, pod warunkiem, że ma odpowiednie dyrektywy, wskazówki – przekonywał Komorowski.

W poniedziałek swoje zeznania w sprawie KNF złożył w prokuraturze Czarnecki. Przesłuchanie miliardera trwało ponad 11 godzin i zakończyło się późnym wieczorem.