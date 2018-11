Prezydencki minister skomentował materiał "Do Rzeczy" o Tusku

W tekście zatytułowanym "Polska Platformy" dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski zastanawia się, jak mogłoby wyglądać państwo polskie po zwycięstwie liberalno-lewicowej koalicji.

Andrzej Dera był pytany w telewizji WP o okładkę naszego tygodnika z hasłem "Boże, chroń nas przed Tuskiem" oraz tygodnika "Sieci", który wybija: "Koszmar wraca". Dziennikarz prowadzący rozmowę stwierdził, że prawicowi dziennikarze boją się powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki.

– Wraca pamięć ludziom. Myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak było i co było, jak państwo wyglądało. Każdy z nas będzie sobie wtedy decydował o tym, kto ma większe zaufanie i wiarygodność. Na szczęście to obywatele będą wtedy decydować – podkreślił prezydencki minister.

Jak zaznaczył, zna okładki innych tygodników, które straszą Prawem i Sprawiedliwością. Pytany, czy otoczenie prezydenta Andrzeja Dudy szykuje się na powrót Tuska, Dera odpowiedział, że "to nie jest przedmiot zainteresowań kancelarii prezydenta".

– Donald Tusk sam decyduje o swoim życiu. Będzie chciał kandydować i zyska poparcie totalnej opozycji, no to będzie ich kandydatem na prezydenta i wtedy będziemy rozmawiali. Dzisiaj to jest gdybanie – ocenił Andrzej Dera.