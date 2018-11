Chcą wpisać krzyż w polskie godło. Cymański przeciw, Jaworski zszokowany

Postulat zrodził się wśród pomorskich polityków prawicy. Jednym z pomysłodawców jest Andrzej Jaworski, były poseł PiS. Inicjatywa ma na celu umieszczenie krzyża w koronie godła polskiego orła – tak jak w projekcie z 1919 roku.

Tadeusz Cymański, pytany w Onecie o tę sprawę, oświadczył, że nie popiera tego pomysłu. – Wiarą się nie należy obnosić, tylko dawać jej świadectwo, a to jest trudniejsze. Jeszcze w takich czasach, w takiej sytuacji – stwierdził.

– Osobiście by mi to nie przeszkadzało. Natomiast muszę mieć na uwadze fakt, że jesteśmy społeczeństwem. To nie jest dla mnie łatwa odpowiedź, pewnie kogoś zgorszy – dodał poseł SP i wiceszef klubu PiS.

Wypowiedź Cymańskiego dla Onetu skomentował na Twitterze Andrzej Jaworski. "Szok" – napisał.

Prowadzący rozmowę z Tadeuszem Cymańskim dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz stwierdził, że słowa posła "jako katolika brzmią bardzo niepoprawnie".