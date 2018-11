Kijów upamiętni Doncowa, głównego ideologa ukraińskiego nacjonalizmu

Z informacji podanej na stronie internetowej państwowej administracji Kijowa wynika, że w ukraińskiej stolicy zawiśnie łącznie 13 tablic. Mają one upamiętniać siedmiu "wybitnych kijowian", wśród których znalazł się właśnie Dmytro Doncow, pięciu żołnierzy, którzy zginęli na wojnie w Donbasie oraz Symona Petlurę.

Przypomnijmy, że Dmytro Doncow był twórcą ukraińskiej koncepcji nacjonalizmu wdrożonego w życie z iście aptekarską precyzją przez fanatyków z UWO, OUN i UPA. Ideologia ta sprowadzała społeczeństwo ludzkie do roli świata zwierzęcego, której kwintesencję można zamknąć w niniejszych słowach jej autora:

„Utwierdzanie prawa do życia, przedłużania rodu – ma charakter aksjomatyczny, wyprzedza wszystkie inne prawa. To wieczne, irracjonalne prawo narodu do życia należy postawić ponad wszystko (…) ponad życie jednej jednostki, ponad krew i śmierć tysięcy, ponad dobrobyt danej generacji, ponad abstrakcyjne rozumowe spekulacje, ponad »ogólnoludzką« etykę, ponad stworzone w sposób oderwany pojęcia dobra i zła”.

Prof. Bogumił Grott ocenia, że zasady przedstawione w głównym dziele Doncowa ("Nacjonalizm" - red.) były bliskie nazizmowi i miały charakter faszystowski.