"Kałuża jest zdrajcą". Poseł Nowoczesnej kontra minister z PiS

– Kałuża, ty nie jesteś Ślązak, ty jesteś po prostu ciul. Oszukałeś ludzi, jesteś zdrajca – powiedział w Polsat News Szłapka. W sobotę w podobnym tonie wypowiedziała się posłanka Nowoczesnej Monika Rosa.

Znienawidzony przez opozycję radny startował w wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej. Potem zmienił barwy polityczne i wszedł w koalicję z PiS. To dało partii Jarosława Kaczyńskiego samodzielną większość na Śląsku, a sam Kałuża został wicemarszałkiem województwa.

Jak stwierdził Szłapka, w prywatnych rozmowach ze znajomymi Kałuża miał mówić, że "ustawił się do końca życia". Poseł Nowoczesnej zwrócił się w studiu Polsatu bezpośrednio do Jacka Sasina z PiS, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów.

– Nie wiem ile was to kosztowało z publicznych pieniędzy, ale to korupcja polityczna i będziemy drążyć sprawę, aż poznamy kwoty – powiedział Szłapka.

W odpowiedzi Sasin przypomniał o przejściu z PiS do Platformy Obywatelskiej Radosława Sikorskiego, Joanny Kluzik-Rostkowsiej, Michała Kamińskiego i Ludwika Dorna. Minister nawiązał też do protestu przeciwko Kałuży, który w sobotę zorganizowano w Żorach.

– Wczoraj żeście urządzili seans nienawiści, którego powinniście się wstydzić. Ten wiec na Śląsku, w którym uczestniczyli posłowie opozycji, to przekroczenie granicy, której w cywilizowanym kraju przekraczać nie wolno – ocenił polityk PiS.