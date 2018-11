Niesiołowski może wrócić do Platformy. Stawia jeden warunek

Niesiołowski jest obecnie członkiem federacyjnego klubu Polskie Stronnictwo Ludowe – Unia Europejskich Demokratów. Z Platformy wystąpił we wrześniu 2016 r. W rozmowie z "Super Expressem" powiedział, że mógłby wrócić do PO, ale pod jednym warunkiem.

– Uważam, że Donald Tusk powinien stanąć na czele zjednoczonej opozycji. To byłoby dobre rozwiązanie. A ja wtedy będę w obozie politycznym, w PO, jeśli szefem będzie Tusk – oświadczył poseł.

"SE" podkreśla, że Niesiołowski, mówiąc delikatnie, nie jest wielbicielem obecnego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. – Gra wyłącznie na siebie. Jest krętaczem – cytuje słowa polityka PSL-UED gazeta.

Swój powrót do Platformy Niesiołowski uzależnia od tego, czy Tusk wróci do Polski i zaangażuje się w polską politykę. – Widzę Donalda w krajowej polityce. Tylko on jest w stanie odsunąć PiS od władzy – ocenił poseł.