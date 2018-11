Schetyna do PiS: Jeśli chcą procesu, to proszę bardzo

Polityk komentował w "Kropce nad i" wezwanie przedsądowe skierowane do Platformy przez PiS. Partia rządząca domaga się od Schetyny przeprosin za użyte we wpisach w mediach społecznościowych sformułowania m. in. o "układzie mafijnym PiS".

Na facebookowym profilu Platformy pojawił się post z podpisem "Mafijny układ PiS nie dopuści do ujawnienia prawdy! Domagamy się komisji śledczej w sprawie afery KNF!" i zdjęciami m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i byłego szefa KNF Marka Ch.

"Układ"

Grzegorz Schetyna, pytany w TVN24 o wezwanie przedsądowe, oświadczył, że pismo sprawdzają prawnicy. – Jeżeli chcą procesu sądowego - bardzo proszę, będziemy udowadniać w jaki sposób powiązania polityczne, partyjne, PiS-owskie, mają wpływ na pieniądze publiczne i ile to kosztuje Polaków – powiedział lider PO.

Jego zdaniem "wiele rzeczy wskazuje, że ten układ ma ze sobą powiązania, że ten układ jest koordynowany na poziomie politycznym".

Taśma Czarneckiego

We wtorek rano Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Marek Ch. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę.

Były szef KNF sam podał się do dymisji po tym, jak "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagranie biznesmena Leszka Czarneckiego. Według miliardera Ch. złożył mu propozycję korupcyjną – chciał, by Czarnecki zatrudnił w jednym ze swoich banków wskazanego przez Ch. prawnika z wynagrodzeniem ok. 40 mln zł.

