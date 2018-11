Burza po liście Mosbacher do premiera. Będzie oświadczenie rządu

W liście do Mateusza Morawieckiego, o którym portal DoRzeczy.pl informował jako pierwszy, ambasador USA w Polsce wskazuje co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN należącej do amerykańskiej firmy Discovery Communications. Informacja o piśmie wywołała prawdziwą burzę.

We wtorek dziennikarze tygodnika "Do Rzeczy", Wojciech Wybranowski i Marcin Makowski, ujawnili, że Mosbacher naciskała też na ministrów i urzędników rządu, aby wprowadzić takie zmiany przepisów, które stawiałyby amerykańskie firmy działające w Polsce w uprzywilejowanej pozycji.

O list amerykańskiej ambasador do premiera pytał szefa MON Mariusza Błaszczaka Piotr Gociek, publicysta "Do Rzeczy". Minister poinformował, że oświadczenie w tej sprawie wyda dziś rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. – Dowiemy się szczegółów – podkreślił.

Błaszczak ocenił, że Mosbacher "debiutuje w roli dyplomaty". – To business women z doświadczeniem w biznesie. Chciałbym to wiedzieć tak, że mamy tu do czynienia z nieporozumieniem wynikającym z braku doświadczenia dyplomatycznego – powiedział szef MON na antenie radiowej Jedynki.

Jak informowało wcześniej "Do Rzeczy", po słowach Mosbacher na temat mediów w Polsce spotkanie z ambasador USA odwołał wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.