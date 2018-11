Dziennikarz "Newsweeka" wezwany na policję. "Brak mi słów"

Dziennikarz dostał wezwanie do stawienia się na przesłuchanie do Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Rejonowej Policji. Chodzi o artykuł o Mariuszu Muszyńskim, wiceprezesie Trybunału Konstytucyjnego.

Tekst Cieśli zatytułowany "Dubler" ukazał się w "Newsweeku" 13 sierpnia i był poświęcony sylwetce Muszyńskiego, który w 2015 r. został sędzią TK. W wezwaniu, jakie otrzymał dziennikarz, napisano, że dochodzenie policji, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczy publikacji artykułu "bez zgody osoby zainteresowanej".

– Brak mi słów. (…) Obóz władzy nie po raz pierwszy wykorzystuje przeciwko dziennikarzom aparat władzy: policję, prokuraturę, ABW – powiedział Cieśla portalowi Press. Jak informuje serwis, mundurowi nie podają żadnych szczegółów na temat tego wezwania.

Wiadomo, że redakcja "Newsweeka" wysłała policji mejla z prośbą o wyznaczenie innego terminu przesłuchania, ponieważ Cieśla nie może się stawić dzisiaj "z uwagi na obowiązki".

– Wezwanie dostałem 29 listopada, stawić się miałam 30 listopada. W tym czasie mam w Krakowie zajęcia ze studentami zaplanowane dwa miesiące temu. Tryb wezwania jest niedopuszczalny – uważa dziennikarz tygodnika kierowanego przez Tomasza Lisa.