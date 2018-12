Schnepf: Przegrałem zakład z Sikorskim. Były minister odpowiada

Ryszard Schnepf był gościem radia RMF FM. Podczas audycji padło pytanie o wizy. Zniesienie ich do końca roku zapowiada wywiadzie dla "Do Rzeczy" ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.

– Przyznam się szczerze do porażki, że wyjeżdżając do Waszyngtonu i rozpoczynając misję, założyłem się z ministrem Sikorskim, że do końca misji ten problem (wiz - red.) będzie załatwiony i przegrałem zakład – oświadczył na antenie były ambasador.

Pytany, o co założył się z Radosławem Sikorskim, odpowiedział, że "o butelkę dobrego trunku". Dalej wyjaśnił, że były szef MSZ jeszcze się nie zdecydował, co to ma być. – Mam nadzieję, że będzie umiarkowany w swoich oczekiwaniach – podkreślił Schnepf.

Fragment nagrania rozmowy z byłym dyplomatą RMF FM udostępniło na swoim profilu na Twitterze. Sikorski napisał tam: "Koniak poproszę".

Ryszard Schnepf był ambasadorem RP w Waszyngtonie od września 2012 r. do lipca 2016 r. Z kolei Radosław Sikorski sprawował funkcję szefa polskiej dyplomacji w latach 2007 – 2014. Z polityki zniknął po ujawnieniu afery taśmowej.