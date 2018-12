Dwugłos w rządzie ws. polskiego węgla. Morawiecki kontra Szydło

Gazeta zauważa, że podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach premier mówił, że zależność Polski od węgla się zmniejsza. – Pokazujemy, że nasza zależność od węgla będzie malała i ona maleje rok po roku – stwierdził Morawiecki.

Jak podkreśla "Rz", w tym samym dniu w Brzeszczach Beata Szydło powiedziała, że "węgiel i górnictwo to nasza przyszłość". – Dla nas, tutaj w Polsce, górnictwo i węgiel to nie jest tylko i wyłącznie akademicka dyskusja na szczycie klimatycznym, ale to jest rzeczywistość naszej gospodarki, nasza przyszłość – cytuje słowa wicepremier dziennik.

Gazeta przypomina też wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że dopóki on pełni urząd głowy państwa, nie pozwoli na to, by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo.

W poniedziałek podczas szczytu klimatycznego prezydent wygłosił przemówienie. Mówił m.in., że zapasy węgla starczą Polsce na 200 lat i "trudno żebyśmy z naszego surowca całkowicie zrezygnowali". Po tych słowach na Andrzeja Dudę spadła fala krytyki ze strony przedstawicieli Greenpeace Polska.

