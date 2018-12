Koniec międzynarodowego kanału TVN24. Został wyłączony

TVN24 Internetional nie był dostępy w Polsce. Nadawał w języku polskim i angielskim poza granicami naszego kraju, m.in. w niemieckiej sieci wilhelm.tel. Kanał wystartował w marcu tego roku, ale kilka dni temu został wyłączony.

Jak informują Wirtualne Media, emisja TVN24 Internetional, którym kierował Michał Tracz, wcześniej reporter TVN24, zakończyła się w niedzielę, 2 grudnia.

Portal cytuje komunikat biura prasowego TVN i Discovery Polska, w których czytamy, że spółki podjęły decyzję o wyłączeniu kanału TVN24 Internetional po konsultacji ze swoimi zagranicznymi partnerami.

Wirtualne Media zwracają uwagę, że TVN to nie jedyny nadawca, który zdecydował się na stację newsową skierowaną do Polaków z zagranicy. 11 listopada wystartował Poland In, anglojęzyczny kanał TVP, który w całości nadawany jest w internecie.