Lubnauer chce "wypożyczyć" posła Kukiz'15. Padło nazwisko

W tym tygodniu w Nowoczesnej doszło do rozłamu. Siedmiu posłów tej partii przeszło do PO. W Sejmie powstał też klub Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska (PO-KO), do którego dołączył Piotr Misiło, wyrzucony wcześniej z .N.

Zmiany w Nowoczesnej spowodowały, że jej sejmowy klub przestał istnieć. Powód? Brakuje wymaganej liczby 15 posłów. .N ma ich teraz 14. Według RMF FM Katarzyna Lubnauer chce "wypożyczyć" posła z Kukiz'15, ale w ruchu brakuje chętnych.

Radio zwraca uwagę, że jeśli z szefową Nowoczesnej dogada się Paweł Kukiz, to on będzie musiał wskazać posła do "wypożyczenia". Według nieoficjalnych doniesień jedną z osób branych pod uwagę jest Piotr Apel.

Aby ratować swój klub, Lubnauer szukała już pomocy w PSL, ale bezskutecznie. Chęć "wypożyczenia" Nowoczesnej jednego ze swoich posłów deklarował wcześniej Kukiz. Potem sam się z tego wycofał, informując na Facebooku, że musiałby to być on sam.

"Propozycja, która początkowo wydawała się żartem, jest poważnie brana pod uwagę" – czytamy na portalu RMF24.