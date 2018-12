Miał poprowadzić galę oscarową. Zrezygnował po oskarżeniach o homofobię

O rezygnacji z prowadzenia oscarowej gali Kevin Hart poinformował na jednym z portali społecznościowych. "Zdecydowałem się zrezygnować z prowadzenia ceremonii. Nie chcę rozpraszać swoją obecnością innych w noc, która powinna być celebrowana przez wielu niesamowitych utalentowanych artystów. Szczerze przepraszam społeczność LGBTQ za moje nieempatyczne słowa z przeszłości" – napisał aktor.

O jakie "nieempatyczne" słowa chodzi? W ostatnim czasie media przypomniały jego wpisy na portalach społecznościowych i stand-upowe występy, które określono jako "homofobiczne". Hart miał w nich stwierdzić, że jego trzyletni syn będzie gejem. W jednym z wywiadów zadeklarował nawet, że jest heteroseksualny i "jeśli zdoła zapobiec temu, by jego syn stał się gejem, to to zrobi".

Decyzja o rezygnacji aktora zapadła ledwie dwa dni po jej ogłoszeniu. Jeszcze nie wiadomo, kto go zastąpi.