Z Luksemburga do Polski. Podstępna misja człowieka Tuska

"GPC" w tekście zatytułowanym "Podstępna misja człowieka Tuska" zwraca uwagę, że 11 października 2018 roku Maciej Szpunar został pierwszym rzecznikiem generalnym TSUE.

Jak ustaliła "Gazeta Polska", były wiceminister w rządzie Donalda Tuska przylatuje do Polski z Luksemburga na częste spotkania z sędziami i adwokatami. Agituje ich, by jak najczęściej zadawali pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

"Gdy się to stanie regułą, rozstrzygnięcia w sporach prawnych mają zapadać w organach unijnych, co może pozwolić na omijanie niewygodnego dla establishmentu polskiego prawa" – czytamy w gazecie.

Tygodnik podkreśla, że Szpunar regularnie przyjeżdża do Polski na specjalne spotkania z prawnikami, aby przekonywać ich, jak bardzo rozstrzygnięcia w sporach toczących się w Polsce mogą być uzależnione od decyzji TSUE.

Według wyliczeń "GP" do tej pory polskie sądy zadały europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości 25 pytań prejudycjalnych. "To nic wobec tego, ile ich wkrótce może trafić z Polski do Luksemburga" – czytamy w środowym wydaniu gazety.