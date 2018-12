Dymisja Tchórzewskiego? Minister ucina spekulacje

W piątek "Rzeczpospolita" napisała, że możliwa jest dymisja ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Sprawa ma związek z podwyżką cen prądu. Według "Rz" w rządzie trwa spór o to, jak załagodzić skutki droższej energii.

Jadwiga Emilewicz, pytana w Radiu Zet o doniesienia gazety na temat rekonstrukcji w gabinecie Morawieckiego, zaprzeczyła. – Nieprzewidywane są żadne zmiany w rządzie. Minister Tchórzewski jest dobrym ministrem – oświadczyła.

Jej zdaniem Morawiecki jest najlepszym premierem. – To, co się może Polsce najlepszego przydarzyć, to jest obóz Zjednoczonej Prawicy u władzy – przekonywała szefowa resortu przedsiębiorczości.

– Chodzi nam o to, żeby przeciętny Polak na rachunku nie odczuł wzrostu ceny prądu, i tak się wydarzy – powiedziała Emilewicz o podwyżkach za energię. Tłumaczyła też, że wzrost cen za prąd spowodowałaby wzrost cen innych produktów.

"Fakt" podał, że w rządzie zapadła decyzja, aby ulżyć spółkom energetycznym i obniżyć akcyzę na energię, a także kilka opłat wynikających z prawa energetycznego. Pomysł ma skutkować tym, że prąd zdrożeje, ale rachunki zwykłych odbiorców nie wzrosną.