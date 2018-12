Minister porównał Francję i Polskę. Padły ostre słowa

Minister spraw zagranicznych był pytany w Polsat News o sobotnią konwencję PiS i hasło "Polska sercem Europy". Przy okazji Czaputowicz porównał sytuację w Polsce i we Francji.

– Polska wnosi dużo do Unii Europejskiej, do Europy. Jest to państwo, które się najszybciej rozwija, jest stabilne pod względem gospodarczym, pod względem bezpieczeństwa. Przyczyniamy się do wzrostu Europy i jej znaczenia w świecie. Jest się czym pochwalić w tym kontekście. Nie przysparzamy problemów – ocenił.

Minister nawiązał też do zamachu terrorystycznego w Strasburgu. – Ten atak świadczy o tym, że coś tam nie jest w porządku w tej Francji. To samo protesty w ostatnich tygodniach, wycofanie się prezydenta Macrona z reformy państwa. Jest to smutne, bo Francja jest tym chorym człowiekiem Europy, ciągnie Europę w dół. Natomiast Polska jest tym jasnym punktem – przekonywał.

Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że francuski przywódca "będzie się bronił, szukając gdzie indziej odpowiedzialności za porażki na scenie wewnętrznej, ale na tym polega polityka".

– Jeżeli się poucza Polskę, to coś nie jest w porządku. Najpierw trzeba posprzątać u siebie w kraju, a to jest zły sygnał takie pouczanie, wygrażanie Polsce przy takich kłopotach wewnętrznych. Myślę, że we Francji jest duże zagrożenie rządów prawa w sensie przestrzegania deficytu finansowego – ocenił Czaputowicz.