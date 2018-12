Wiadomo, kto zastąpi Jolantę Szczypińską w Sejmie

Jolanta Szczypińska zmarła 8 grudnia w wieku 61 lat. Pogrzeb posłanki PiS odbył się w poniedziałek. Wiadomo już, że w Sejmie zastąpi ją Piotr Muller.

O kolejności decydują głosy oddane w wyborach w 2015 roku w okręgu gdyńsko-słupskim na Prawo i Sprawiedliwość. Jolanta Szczypińska była liderem listy PiS w tym regionie i dostała najwięcej – 31 tys. 13 głosów. Do Sejmu nie dostali się wtedy Piotr Karczewski (5 tys. 353 głosy) i Piotr Muller (5 tys. 350 głosów).

"Głos Pomorza" ustalił, że Karczewski zrzekł się mandatu, choć to on miał pierwszeństwo wejścia do parlamentu na miejsce zmarłej posłanki PiS. Nad Mullerem miał on przewagę trzech głosów.

Jednak Piotr Muller potwierdził w rozmowie z "Głosem", że to on podejmie się mandatu. Zamieni więc pracę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Sejm.