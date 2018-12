Emerytura bez podatku? Jasne stanowisko większości Polaków

Gazeta zwraca uwagę, że przez rosnące ceny emerytów stać na coraz mniej. Choć ich świadczenia są co roku podwyższane, wielu i tak nie starcza na opłacenie rachunków, leki czy jedzenie. ZUS co miesiąc zabiera im bowiem ok. 20 proc. świadczenia na podatek.

Według "Super Expressu" sytuacji seniorów nie poprawi przyszłoroczna waloryzacja, gwarantująca wszystkim co najmniej 56 zł podwyżki netto. Ulgę poczuliby dopiero po zwolnieniu ich z podatku i taki projekt wpłynął niedawno do Sejmu.

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż, z którego wynika, że zdaniem 54 proc. ankietowanych rząd powinien zrezygnować z corocznej waloryzacji emerytur, a w zamian zwolnić seniorów z płacenia podatków.

"Dzięki temu emeryt, który teraz otrzymuje 1500 zł świadczenia zyskałby aż 300 zł, podczas gdy przyszłoroczna waloryzacja zapewni mu tylko 56,70 zł podwyżki" – wylicza "SE".

Cytowana przez dziennik Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uważa, że emerytura bez podatku znacząco i na trwałe poprawiłaby sytuację osób starszych.