PiS cofnął się ws. Sądu Najwyższego. Kłótnia polityków w TVN24

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która przywraca do orzekania w SN sędziów odesłanych wcześniej w stan spoczynku. O reformie sądownictwa politycy obozu rządzącego i opozycji rozmawiali w programie "Kawa na ławę".

– Wyniszczający, długotrwały konflikt nie leży w interesie Polski. Cieszę się, że prawica nareszcie nauczyła się czasami trochę cofnąć – mówił Tadeusz Cymański. – Przywróciliśmy panią Gersdorf, to nie było dla nas łatwe ani przyjemne, ale trzeba to uznać – oświadczył poseł.

Dalej tłumaczył, że w sprawie Sądu Najwyższego władza zrobiła krok wstecz "w imię pokoju społecznego i ułożenia stosunków z Unią Europejską". – To jest odpowiedzialność za państwo. Nie rozdzierajmy tutaj szat ani tej rany, która przestała krwawić i się zabliźnia. Idźmy teraz dalej – apelował.

Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że "prezydent do tej pory nas głównie kompromitował, a teraz szkodzi Polsce, bo prowadzi Polskę do polexitu". – Próbujecie wmówić Polakom, że my chcemy wyjść z Unii. Nie! Oświadczam panu, premier to mówił, prezydent to mówił, ja mówię i wielu będzie powtarzało, że nie – odpowiedział politykowi PO prezydencki minister Andrzej Dera.

Z kolei Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej tłumaczyła, że PiS nie działa bezpośrednio na rzecz polexitu, lecz "robi wszystko, żeby Unia Europejska nas wypchnęła na skutek tego, że nie są przestrzegane podstawowe jej wartości". – Gdzieś pan prezydent się rozminął z przekazem Prawa i Sprawiedliwości, tak jakby nie zauważył, że ma być odwilż – powiedziała Lubnauer.

