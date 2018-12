"Przed wyborami zakłada maskę". Miller uderza w PiS

Polityk został poproszony w telewizji WP o podsumowanie mijającego roku. Powiedział, że trochę zaskoczyła go "postępująca radykalizacja obecnego obozu władzy w kilku obszarach".

– To, co się rzuca najbardziej, to tendencje antyunijne, wprawdzie pod koniec roku modyfikowane. Już flaga europejska nie jest szmatą, a w ogóle inne flagi zostały z magazynu wyciągnięte, otrzepane z kurzu, być może nawet wyprane – powiedział Miller.

Dalej mówił, że kiedy Beata Szydło była premierem, to pokazywała się tylko na tle flag polskich. – W każdym razie prominentni przedstawiciele PiS-u otulili się flagą europejską i dumnie paradują po ulicach – stwierdził.

– To jest zasługa zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i rosnącym przekonaniem wśród sporej części Polaków, że PiS w gruncie rzeczy już nie tyle siłą eurosceptyczną, ale antyunijną. Z taką twarzą Prawo i Sprawiedliwość nie może startować w wyborach, więc będzie czyniło wszystko, żeby na tą twarz założyć prounijną maskę – przekonywał.

Były premier dodał, że w polityce opłaca się cynizm. – Nieprawdziwa teza w polityce jest taka, że prawda zawsze sama się obroni. Rzadko kiedy sama się broni, zwłaszcza jak trafia na rozmaitych manipulatorów – mówił Miller.

Czytaj także:

Morawiecki zrezygnował z ogromnych pieniędzy. Padła astronomiczna kwota