GUS zapytał Polaków o 500 plus. "To wręcz sensacyjne wyniki"

"DGP" informuje, że przy okazji cyklicznego badania aktywności ekonomicznej BAEL, Główny Urząd Statystyczny zapytał Polaków o wpływ 500 plus na ich życie zawodowe. Z analizy GUS wynika, że rządowy program wpłynął pozytywnie na aktywność zawodową mieszkańców naszego kraju, głównie kobiet.

Według danych, które przytacza gazeta, 76 tys. osób przyznało, że dzięki 500 plus zaczęło pracę, a kolejne 75 tys. rozpoczęło jej poszukiwania. Z kolei tylko 33 tys. korzystających z dodatkowych pieniędzy zrezygnowało z zatrudnienia, a 34 tys. przestało go szukać.

"To wręcz sensacyjne wyniki. Przede wszystkim dlatego, że są sprzeczne ze wszystkimi publikowanymi do tej pory analizami, w których wskazywano na negatywny wpływ programu na sytuację na rynku pracy" – czytamy na łamach "DGP".

Gazeta przypomina, że zdaniem wielu ekspertów rządowy program 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, zniechęca do podejmowania zatrudnienia i dezaktywizuje przede wszystkim kobiety.

O komentarz do wyników badania GUS "DGP" poprosił pracownika Urzędu, Marcina Szczepaniaka. – Chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda w oczach samych zainteresowanych. To ich subiektywna ocena – podkreślił.