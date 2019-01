Były polityk PiS o premierze Kaczyńskim. Zaskakujący scenariusz

W 2019 roku czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu. Adam Hofman był pytany na antenie RMF FM, kto będzie premierem polskiego rządu w 2020 roku.

– Premierem jest Jarosław Kaczyński. Ale zmontował rząd koalicyjny z Prawa i Sprawiedliwości i powyciąganych niedobitków, bo sam nie miał większości parlamentarnej. To jest bardzo kruchy i być może taki rząd, który w ogóle już nie przetrwa. Także zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, bez większości, powyciągani posłowie – mówił były polityk PiS.

Dopytywany o jesienne wybory parlamentarne Hofman stwierdził, że jeśli opozycja nie pójdzie do nich razem, to nie będzie miała szans zbliżyć się do PiS.

– Będą szli z Donaldem Tuskiem z tyłu jako takim quasi-ojcem zjednoczeniowym, jeśli dojdzie do wspólnego startu tej listy, bo tylko wtedy z ich punktów widzenia ma sens. To jest pierwszy akord powrotu Donalda Tuska do Polski, aktywny udział w kampanii europejskiej – ocenił Hofman.

Jego zdaniem Tusk "nie będzie miał wyjścia" i wystartuje w wyborach prezydenckich, żeby zmierzyć się z Andrzejem Dudą. Z kolei Mateusz Morawiecki będzie w 2020 roku – według Hofmana – wicepremierem do spraw gospodarczych, z perspektywą na unijnego komisarza.

Były polityk PiS mówił też, że w partii rządzącej jest pokusa, aby przeprowadzić wcześniejsze wybory, bo grudniowe sondaże dają jej średnio 220-230 mandatów. – Na pewno są tacy, którzy chodzą i mówią: "panie prezesie wybory". Ale prezes ma pewne doświadczenie przyspieszonych wyborów, silne doświadczenie i bardzo złe – zaznaczył Hofman.