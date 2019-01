100 tys. zł na ulubiony kościół Zielińskiego? Wiceminister odpowiada "SE"

"Ministerstwo dało 100 tysięcy na ulubiony kościół Zielińskiego" – tak zatytułował swój materiał "SE". W połowie grudnia jeden z dziennikarzy skontaktował się z duchownym Zbigniewem Bzdakiem, podając się za pracownika nieistniejącej sekcji resortu spraw wewnętrznych i administracji. Pytał o to, jak idzie remont ołtarza.

– Może udałoby nam się w tym roku już rozpocząć prace, które ukażą piękno tego ołtarza. Zobaczymy, jak to dalej będzie – powiedział prałat. Dodał, że to właśnie Zieliński poinformował go o istnieniu Funduszu Kościelnego, którym dysponuje MSWiA. – Postanowiliśmy złożyć wniosek, z pozytywnym skutkiem – powiedział cytowany przez "SE" ksiądz.

Zdaniem duchownego jego parafia ma ogromne wsparcie wiceszefa MSWiA. – Jest żywo zainteresowany, żeby nasz obiekt sejneński wyglądał coraz piękniej. Dziękuję mu pięknie za wszystkie starania – oświadczył ks. Bzdak. Wierni twierdzą, że proboszcz apeluje nawet o modlitwy w intencji polityka PiS.

"SE" zwraca uwagę, że jedno z trzech biur poselskich Zielińskiego od lat mieści się w budynku należącym do sejneńskiej parafii i że ks. Bzdak nie pobiera za nie czynszu.

Materiał opublikowany przez tabloid wiceminister skomentował na Twitterze. "Jest wiele kościołów w Polsce, w których klimat sprzyja modlitwie za Ojczyznę i rodzinę. Dzisiaj z 'SE' dowiedziałem się, który z nich to "mój ulubiony". Jestem naprawdę niezmiernie wdzięczny" – napisał Zieliński.