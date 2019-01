Fatalny sondaż dla Schetyny. "Przyjmuję z pokorą"

Szef PO był pytany o sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej", z którego wynika, że większość wyborców Platformy widzi w roli przyszłego premiera szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Schetyna oświadczył, że wyniki badania przyjmuje z pokorą. Jak przekonywał, to nie kandydaci na przyszłego premiera są dziś najważniejsi. – Jeżeli dzisiaj zaczniemy dzielić stanowiska i teki, ustalać, kto zostanie premierem, kto ministrem cyfryzacji, to na pewno nie wygramy wyborów – zaznaczył.

Według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS Schetyna zajął dopiero czwarte miejsce. Wyprzedzili go: Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz i Robert Biedroń. Ankietowanych poproszono, aby spośród obecnych polityków opozycji wskazali najlepszego kandydata na premiera w sytuacji, gdyby jesienią 2019 roku PiS stracił władzę.

– Nie jestem w polityce, by być premierem. Jestem w polityce po to, by Polskę przywrócić do mainstreamu europejskiego, żeby potwierdzić rządy prawa, demokracji parlamentarnej i wolności obywatelskich. To jest najważniejsze – przekonywał w TOK FM lider PO.

Schetyna stwierdził też, że nie będzie wskazywał premiera dla opozycji, bo "najważniejsza jest współpraca i zaufanie". Jak tłumaczył, z Kosiniakiem-Kamyszem rozmawia często, ale nie o podziale stanowisk.