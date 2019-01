Morawiecki w CNBC: Z Polski chcą zrobić kozła ofiarnego

Pytany o trwające rozmowy z Komisją Europejską, premier tłumaczył, że,"konflikt z Brukselą podlega ciągłemu procesowi upolitycznienia". Jego zdaniem wielu brukselskich urzędników chce zrobić z Polski kozła ofiarnego i narzucić tym samym własną wizję współpracy centralnych urzędów UE i poszczególnych krajów członkowskich Unii.

Morawiecki podkreślił, że w ostatnich miesiącach, w wyniku rozmów i negocjacji z KE, Polska wprowadziła wiele zmian do swojego porządku prawnego, które stanowią kompromis co do funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Swoboda opozycji

– Polska jest demokratycznym krajem i przestrzega zasady praworządności. Obecnie wszelkie zgromadzenia oraz demonstracje nie są tłumione i każdy, łącznie z członkami opozycji, może w niczym nieskrępowany sposób wyrazić swoje poglądy na ulicy – ocenił premier.

Dodał, że nasz kraj to jedna z najmocniejszych gospodarek w Europie z 5-procentowym wzrostem PKB. Zapowiedział, że Polska idzie mocno w stronę dekarbonizacji i osiągnie swoje cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

Kiedy Polska w strefie euro?

Dopytywany o brexit Morawiecki tłumaczył, że Warszawa od zawsze opowiadała się za rozwiązaniem tego problemu w oparciu o kompromis osiągnięty między Wielką Brytanią a Unią Europejską. – Niezależnie od wyników głosowania w brytyjskim parlamencie, polski rząd będzie wspierał oraz chronił interesy polskich obywateli mieszkających na Wyspach – zaznaczył.

W rozmowie z CNBC premier wyraził optymizm co do sytuacji gospodarczej w UE i stwierdził, że nie podziela poglądu jakoby eurogrupę czekał poważny kryzys. Pytany o wstąpienie Polski do strefy euro wyjaśnił, że najpierw Polacy muszą zacząć zarabiać podobnie jak w Europie Zachodniej. Zdaniem Morawieckiego nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, by przyjąć wspólną walutę.

Sprawa zarobków w NBP

W kontekście ostatnich zawirowań wokół Narodowego Banku Polskiego premier jednoznacznie podkreślił, że nie można rzucać żadnych oskarżeń przed zapoznaniem się z faktami. Zapowiedział też, że ani rząd, ani parlament nie będą wywierać wpływu na niezależne instytucje finansowe – NBP i Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

Morawiecki powiedział w wywiadzie, że Nord Stream 2 jest zagrożeniem. Stwierdził, że w kwestiach energetycznych państwa Unii są nierówno traktowane. Przypomniał w tym kontekście kwestię gazociągu South Stream i zdecydowany sprzeciw, jakie wyraziły wobec niego państwa UE. Jak zauważył premier, podobnych protestów nie budzi budowa drugiej nitki Nord Streamu.