"Ile to będzie kosztować?". Balcerowicz niespodziewanie uderza w PO

– Musimy być skuteczniejsi i głośno mówić o dwóch rzeczach: jeśli wygramy wybory, nie zlikwidujemy 500 plus i nie podniesiemy wieku emerytalnego – mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka PO Joanna Kluzik-Rostkowska. W ten sposób polityk odniosła się do ostatniego sondażu IBRIS, w którym notowania Platformy spadły o 5 proc.

Mówiąc o emeryturach, Klusik-Rostkowska stwierdziła: – Jeśli okazało się, że nie ma zgody na podnoszenie wieku emerytalnego, to nie będziemy go podnosić. Będziemy raczej proponować instrumenty, które będą zachęcały do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Dziś z jednej strony ludzie nie chcą mieć odgórnie nakazanego czasu pracy, a z drugiej strony połowa tych, którzy przeszli na emeryturę w dalszym ciągu jest aktywna zawodowo.

Co ciekawe, obietnice posłanki PO, zwłaszcza te dotyczące utrzymania oraz rozszerzenia programu 500 Plus, wywołały serię pytań ze strony Leszka Balcerowicza. "Ile to będzie kosztować?Jakie podatki trzeba będzie podwyższyć, zwłaszcza gdy gospodarka zwolni? A może przyrost długu publicznego?Tylko proszę- bez sloganów w odpowiedzi!" – taki wpis zamieścił na Twitterze ekonomista. Jak na razie, odpowiedzi nie ma.