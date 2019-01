Przekop Mierzei Wiślanej. Fatalne wieści z Brukseli

Rozgłośnia cytuje Michała Kanię z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który potwierdził, że w piśmie wydanym przez KE mowa jest o "wstrzymaniu robót budowlanych do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości".

Radio Zet informuje, że "urzędnicy unijni chcą gruntownie przeanalizować wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie pozwolenie i zapoznać się z argumentami przemawiającymi za przekopem".

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zobowiązał się do przesłania do Brukseli wszelkich dokumentów związanych z wydaną decyzją i dotyczących kolejnych etapów przekopu. Ministerstwo ma przekazać te materiały do 15 stycznia.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze jednostki przepłyną tam w 2022 roku. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł. Pod koniec października 2018 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński uczestniczył w uroczystym wbijaniu palików geodezyjnych w Kątach Rybackich.

Według ustaleń Radia Zet przedstawiciele rządu są przekonani, że wszelkie wątpliwości Komisji Europejskiej wokół przekopu zostaną rozwiane.