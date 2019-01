Sikorski o wydarzeniach w Gdańsku. Użył bardzo mocnych słów

W niedzielę wieczorem podczas finału WOŚP Paweł Adamowicz został ugodzony nożem. Prezydenta Gdańska zaatakował 27-letni mężczyzna, który miał na sobie identyfikator z napisem "media". W nocy Adamowicz był operowany. Jego stan jest bardzo ciężki. Ma rany serca, przepony i jamy brzusznej.

– Ewidentnie to była chęć mordu przestępczego z wątkami politycznymi – powiedział w telewizji WP Radosław Sikorski. Zaznaczył jednocześnie, że nie chce na razie ferować wyroków.

– Znamy pewne fakty, że np. na prezydenta Adamowicza wydano tzw. akt zgonu. No i wiemy, że mamy stronę ultranacjonalistyczną sporu politycznego w Polsce, która specjalizuje się np. w szubienicach dla polityków – stwierdził był szef MSZ w programie "Tłit".

Zdaniem Sikorskiego "do tej pory żyliśmy w słusznym przekonaniu, że Polska jest krajem niskiego zagrożenia przemocą polityczną i terroryzmem". – Myślę, że to ostatni dzwonek, także jeśli zamierzamy wejść w politykę bliskowschodnią na kontrze do takiego kraju, jak Iran – przekonywał.

Był minister podkreślił, że "bezpieczeństwo kraju i polityków należy zacząć traktować poważnie". Pytany, czy sam się w tej chwili boi, Sikorski odparł: – Przyszło mi to do głowy. Jeżdżę teraz po Polsce z promocją książki i w Kaliszu miałem takiego niezrównoważonego gościa, który zaczął coś wykrzykiwać.

Radosław Sikorski jest autorem książki o kulisach polskiej dyplomacji. Kilka dni temu było o niej głośno za sprawą publikacji "Dziennika Gazety Prawnej". "DGP" napisał, że tak daleko w ujawnianiu tajemnic nie posunął się jeszcze żaden polski urzędnik.

