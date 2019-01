Mężczyzna z nożem w gdańskim sądzie. Policja: Obierał jabłko

Według ustaleń radia we wtorek rano do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wszedł mężczyzna uzbrojony w nóż. Miał być przebrany za "Rambo". Obezwładniło go kilkunastu policjantów. Mężczyzna został zatrzymany.

Pomorska Policja poinformowała natomiast, że "mężczyzna ten na korytarzu obierał jabłko, nie stwarzał zagrożenia, został pouczony i wylegitymowany". "Wyraził skruchę, nie wiedział, że może to kogoś zaniepokoić" – czytamy w komunikacie.

Gdańsk w żałobie

W poniedziałek zmarł Paweł Adamowicz. Prezydent Gdańska został zaatakowany dzień wcześniej przez nożownika. Doznał ciężkich ran serca i narządów wewnętrznych. W niedzielę w nocy przeszedł pięciogodzinną operację. Polityka nie udało się niestety uratować.

Paweł Adamowicz miał 53 lata. Prezydentem Gdańska był 21 lat. Dzień jego pogrzebu będzie dniem żałoby narodowej – zapowiedział wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda. Atak na Adamowicza potępili wszyscy politycy, niezależnie od barw partyjnych.