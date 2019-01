Grafika z nożem i twarzą Kaczyńskiego. Wicedyrektor zawieszony

Jarosław Trybuś udostępnił na Facebooku grafikę przedstawiającą nóż, w którego rękojeści ukryty był profil prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa wywołała burzę i była szeroko komentowana w internecie.

Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet, poinformował na Twitterze, że prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zawiesił w poniedziałek wicedyrektora Muzeum Warszawy.

Wczoraj Trybuś przeprosił za swój wpis i usunął post. "Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" – wyjaśnił na Facebooku.

Rzecznik Trzaskowskiego, Kamil Dąbrowa, zapowiedział w niedzielę, że dziś Trzaskowski przeprowadzi z wicedyrektorem muzeum dyscyplinującą rozmowę na temat udostępnionej przez niego grafiki.

Stanowisko wicedyrektora Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś pełni od stycznia 2013 roku.