"Takiego polityka trzeba wyprosić ze studia". Apel prezydenta do mediów

Prezydent udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Dziennikarz Marcin Makowski pytał Andrzeja Dudę, czy "wierzy w to, że w roku podwójnej kampanii wyborczej, brutalizacji języka politycznego, będziemy w stanie ucywilizować spór".

– Apeluję do wszystkich ludzi, a szczególnie tych polityków, których mógłbym nazwać politykami dobrej woli, aby czynili to na co dzień – odpowiedział prezydent, po czym zaapelował również do dziennikarzy.

– Może trzeba zrobić tak, że jeżeli w studiu padają słowa, które nie powinny w nim paść w dyskusji między politykami, to może trzeba polityka po prostu wyprosić ze studia i powiedzieć: proszę pana, przepraszamy bardzo, ale przekroczył pan granicę debaty publicznej, w związku z czym dziękujemy panu bardzo, nie może pan dłużej brać udziału w naszym programie – ocenił Andrzej Duda.

– Może jakiś dziennikarz w końcu się na to odważy - w odpowiedzi na słowa polityków, ekspertów i celebrytów, które nie powinny paść. To jest ocena pewnej przyzwoitości. Apeluję o to do dziennikarzy i z drugiej strony do moich kolegów i koleżanek ze świata polityki, żeby dokonać pewnego rachunku sumienia – tłumaczył prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że jeśli "sami będziemy patrzyli na to, jak się zachowujemy, to jest nadzieja na poprawę sytuacji". – Ja zawsze ją mam – zaznaczył.