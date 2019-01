Trzaskowski o "szczuciu" na Adamowicza. Padły poważne oskarżenia

Żona zamordowanego prezydenta Gdańska, Magdalena Adamowicz, powiedziała w wywiadzie dla Onetu, że jej męża "zabiły słowa". Trzaskowski, komentując tę wypowiedź, stwierdził, że "atmosfera ostatniej kampanii wyborczej i ostatnich lat, jeżeli chodzi o Pawła Adamowicza, była rzeczywiście niebywała".

– Tzn. liczba materiałów, która została wyprodukowana przez telewizję publiczną, to ciągłe szczucie, gonienie za Adamowiczem po ulicach przez dziennikarzy, no i bez przerwy rzucanie przeróżnego rodzaju oskarżeń i porównań, które nie miały niczego wspólnego z rzeczywistością – przekonywał w Polsat News prezydent stolicy.

Zdaniem Trzaskowskiego przeciwko Pawłowi Adamowiczowi "była prowadzona taka kampania zastraszania i my to wiedzieliśmy". – Jeżeli żona to stwierdza i dokładnie opowiada, jak oni się czuli, że czuli się zaszczuci, próbowali chronić swoją córkę przed tym wszystkim, to samo to chyba wystawia najbardziej wiarygodne świadectwo temu, co się działo – ocenił.

13 stycznia prezydent Gdańska został zaatakowany na scenie WOŚP. 27-letni Stefan W. zadał mu ciosy nożem w serce i brzuch. Mimo pięciogodzinnej operacji polityka nie udało się uratować. Zmarł następnego dnia. W miniony weekend urnę z prochami Pawła Adamowicza złożono w gdańskiej bazylice mariackiej. Miał 53 lata.

