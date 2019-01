Polityk SLD na filmie porno. Nagranie trafiło do internetu

– Chyba wszyscy widzieli ten film. Jest nagi pan radny i tajemnicza brunetka w seksownym body, masce oraz skąpych pończochach. Gorące sceny. Aż wstyd opowiadać – cytuje osobę, która widziała nagranie, "SE".

Tabloid pisze, że Paweł Lembas to kontrowersyjny radny z Nowogardu (woj. zachodniopomorskie), który fotografował się z najważniejszymi politykami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. "Całe miasto aż huczy od plotek" – informuje gazeta.

Dziennik ustalił, że polityk zgłosił na policję kradzież laptopa. Sam nie chciał komentować sprawy. Głos zabrała za to inna miejscowa radna, która przegrała walkę o fotel burmistrza miasta z kandydatem SLD, Jowita Pawlak.

– Nie ma zasłoniętej twarzy, ciężko go nie rozpoznać. Nie wypowiadam się na temat moralności, to osobista sprawa. Każdy rozgarnięty człowiek wie, że to co raz pojawi się w sieci, już nie zginie. Mnie byłoby wstyd – powiedziała "Super Expressowi" radna.

