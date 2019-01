Temperaturę sporu trzeba obniżyć. Apel Morawieckiego

Szef polskiego rządu był pytany o atmosferę po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Mam wrażenie, że przy całej temperaturze sporu i emocjach, jakie towarzyszą ostatnim dniom i tygodniom, wiele osób miarkuje się ze swoimi wypowiedziami – stwierdził premier.

Pytany, czy nastroje da się obniżyć, zwłaszcza w roku podwójnych wyborów, odparł: – Ja będę na pewno próbował, bo uważam, że powinniśmy w sposób cywilizowany ze sobą rozmawiać. Będę zapraszał do współpracy, chce żeby opozycja była niezwykle ważnym elementem naszej architektury demokratycznej, żeby była konstruktywna.

Zdaniem Morawieckiego mamy teraz do czynienia z "czasem refleksji". – Zapraszamy do tego, żeby obniżyć temperaturę sporu, żeby spierać się na programy. (…) Możemy robić debaty, dyskutować. Wszystko po to, żeby Polacy zarabiali lepiej, tak jak ludzie w Europie Zachodniej – powiedział Morawiecki.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia po ataku nożownika na scenie finału WOŚP. Urnę z jego prochami złożono w miniony weekend w gdańskiej bazylice Mariackiej. Samorządowiec miał 53 lata, a ponad 20 rządził Gdańskiem.

