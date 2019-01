"Rz": Nowy poseł ostrzega premiera przed 5G. "Zaplanowane ludobójstwo"

O sprawie informuje "Rzeczpospolita", która zwraca uwagę, że nowy poseł Robert Majka zasiada w parlamencie dopiero od listopada 2018 r. Polityk zajął miejsce Wojciecha Bakuna, który został wybrany na prezydenta Przemyśla.

"Rz" cytuje fragment interpelacji posła Kukiz'15 do premiera. Majka pyta Morawieckiego, czy "bierze na siebie osobiście odpowiedzialność za możliwość stosowania technologii 5G (…), a szczególnie za biologiczne konsekwencje użycia technologii 5G na populację Polek i Polaków".

Zdaniem polityka "długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne może powodować wzrost zachorowań na nowotwory, alzheimera i bezpłodność" – czytamy w gazecie.

Robert Majka powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że siecią 5G zainteresował się, oglądając m.in. internetowe wywiady z Ewą Pawelą. To osoba, która przedstawiana jest jako sygnalistka mind control lub kontroli umysłu. Wypowiada się dla internetowej Niezależnej Telewizji (NTV). Jest ekspertką w dziedzinie używania broni mikrofalowej w Polsce lub zdalnie sterowanych samobójstw.

5G to standard sieci komórkowej, technologia mobilna piątej generacji i następca 4G. Do 2025 r. wszystkie obszary miejskie i wszystkie główne szlaki transportu lądowego w Polsce mają mieć nieprzerwany dostęp do 5G. Jako pierwsze miasto do testów tej nowej sieci Ministerstwo Cyfryzacji wyznaczyło Łódź.